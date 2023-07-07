شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفقد جهود خالد سطوحى أمام أسوان بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه خالد سطوحى في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.