شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يطير إلى الإمارات لاستكمال برنامج التأهيل من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر محمود حمدى الشهير بالونش مدافع الزمالك إلى الإمارات لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

ويسابق "الونش" الزمن لإنهاء البرنامج التأهيلى، خصوصاً أن اللاعب لديه أمل فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له،والعمل بكل قوة.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أكد أن العملية التي أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء غداً السبت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.