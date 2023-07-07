شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل : تشبيهى بخليفة صلاح حافز على التألق .. وسنقاتل لاكتمال الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ابراهيم صلاح نجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن سعادته بوصفه خليفة الدولى الشهير محمد صلاح قائلا : صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني ان أكون خليفته لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطورى ، وانا وزملائي فى المنتخب الأوليمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم.

وتابع ابراهيم عادل فى مؤتمر الكاف قبل المباراة النهائية التى تجمع مصر والمغرب غدا على اللقب الافريقي : نركز جيدا فى الحلم، لقد احرزنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد وهدفنا الحالى العودة بالكأس، كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم ، نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة فى إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود فى زملائي ، ونمتلك جهاز فني متكامل ومتجانس يقوده باحترافية الكابتن محمد بركات المشرف العام النموذجى ، وكل التقدير لمسار ميكالى المدرب العالمى وكل أفراد الجهاز الفني الادارى والاعلامى والطبي ، واود ان اخص الجهاز الطبي بالتحية لما بذله من مجهود مضاعف فى بطولة مضغوطة ويارب فرحتنا تكتمل ونعود بالكأس .

تجدر الاشارة أن الجهاز الفني للمنتخب يضم : ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجوي بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات