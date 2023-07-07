شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الاستاد الجديد يشبه ملاعب البريميرليج.. تعاقدنا مع بعض اللاعبين ونرفض رحيل الجلاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، عن آخر أعمال انشاء ستاد النادي الجديد ببورسعيد، وكذلك خطة التدعيمات الصيفية للفريق.

وقال أبو قمر في تصريحات لبرنامج "ع التراك" عبر إذاعة أون سبورت: هناك متابعة يومية من مجلس الإدارة مع الشركة المنفذة لاستاد النادي المصري ومعدلات التنفيذ سريعة جدا ورفعنا السعة لـ 18 ألف متفرج ونهدف للوصول إلى 20 ألف متفرج والاستاد سيكون من أعظم استادات مصر وهو من الجيل الحديث ويشبه ملاعب الدوري الإنجليزي.

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أضاف متحدثاً عن مصير إلياس الجلاصي لاعب الفريق: إلياس الجلاصي لاعب غير تقليدي و"قماشة تانية" وهو مزيج بين العديد من النجوم العالميين ولا توجد حتى الآن أي عروض رسمية له من داخل مصر ولكن هناك وكلاء قدموا عروض من السعودية والإمارات وقطر ولكن لن نفرط فيه إلا برقم كبير جدا ويغري مجلس الإدارة على التفريط فيه واللاعب يرغب في الاستمرار في المصري.

واصل كاشفاً عن خطة الاحتفال بمئوية المصري: نشأة النادي المصري نشأة وطنية وسنحتفل بمئوية الفريق بلقاء عالمي سيقام بمناسبة افتتاح الاستاد الجديد، وجمهور المصري دائما هو كلمة السر وهو جمهور مسؤول وخاصة الشباب منهم ولا يتجاوز في المباريات .

-أكمل: ميمي عبد الرازق اسم كبير في عالم التدريب، واللاعبين المحترفين وجهازه الفني أشادوا باحترافيته في التدريب وأسلوبه المحترم في التعامل معهم، وسعداء بنجاح رهان مجلس الإدارة عليه.

وعن خطة التدعيمات الصيفية قال أبو قمر: تم الانتهاء من التعاقد مع بعض اللاعبين للانضمام للفريق في الموسم الجديد وسيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة في الوقت المناسب، ونملك حاليا قوام جيد جدا ولكن نهدف لوجود دكة بدلاء قوية للمنافسة على البطولات.

واختتم: نتمنى إسعاد الجماهير ببطولة هذا الموسم، ومجلس الإدارة والمحافظ يدعموا الفريق بشكل كبير، وقبل لقاء حرس الحدود قام كامل أبو علي بدفع جميع المستحقات المتأخرة للاعبين ومنحهم بعد الفوز مكافآت خاصة من جيبه الخاص.