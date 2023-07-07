شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: نهائى أفريقيا صعب ونحترم المغرب .. وهدفنا التتويج العودة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية ، ولكننا نتطلع للفوز و التتويج بالبطولة ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري و التتويج بالبطولة

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع ميكالى كل من : تياجو المدرب العام وابراهيم عادل نجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم .

وتابع ميكالى قائلا : سعيد بالتواجد بينكم ، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا ، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة ، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس ، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي ، وندرك قيمة المواهب المغربية ، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة

ويضيف ميكالى : أتوقع مباراة كبيرة غدا ، تكون اشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين ، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب ، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية ، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب وهذا شئ رائع ، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر .