شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: نهائى أفريقيا صعب ونحترم المغرب .. وهدفنا التتويج العودة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع ميكالى كل من : تياجو المدرب العام وابراهيم عادل نجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم .
وتابع ميكالى قائلا : سعيد بالتواجد بينكم ، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا ، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة ، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس ، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي ، وندرك قيمة المواهب المغربية ، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة
ويضيف ميكالى : أتوقع مباراة كبيرة غدا ، تكون اشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين ، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب ، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية ، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب وهذا شئ رائع ، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر .
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