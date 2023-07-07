مع اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تريزيجيه يوجه رسالة هامة إلى إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، رسالة إلى زميله إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي الحالي، وذلك وسط أنباء اقتراب عودته من جديد للدوري المصري بعد تجربة احتراف دامت 6 أشهر.

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال تريزيجيه: "بالنسبة لي أرى أن يكمل إمام عاشور مشواره في أوروبا، أنت اتخذت مشوار فعليك إكماله للنهاية، أنت لسه ملحقتش".

وأوضح لاعب طرابزون سبور أنه في مصر تعامل كنجم عكس أوروبا بمجرد أن تصل تلعب وتشارك في التدريبات على عكس معاناة المحترفين في الخارج.

وطالب محمود تريزيجيه بضرورة تدعيم اللاعبين المحترفين من أجل النجاح، لافتا إلى أن اللاعبين المغاربة يلقون دعمًا يجب أن يلاقيه المصريين من أجل النجاح ورفع راية مصر.

واقترب إمام عاشور من العودة للدوري المصري الممتاز مجددا بعد تجربة احتراف قصيرة قضاها في ميتلاند الدنماركي الذي انضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير قادمًا من الزمالك.