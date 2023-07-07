كولر يتمسك بسياسة التدوير في الأهلي قبل القمة

ياسر رشاد - القاهرة - وبخ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بعد الأداء الباهت أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري الممتاز.



وأبدى كولر استياءه من أداء الأهلي في لقاء الإسماعيلي خاصة أن الفريق الأحمر لم يقدم المستوى المقنع مؤكداً أن المباراة لم تكن سهلة ولكن الأهلي حسمها وحقق انتصاراً غالياً في طريق حسم لقب الدوري.

وأضاف كولر: " تحدثت مع اللاعبين بين شوطي لقاء الإسماعيلي من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى الإسماعيلي، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء".

وتمسك كولر باستمرار سياسة التدوير خاصة مع توالي المباريات وضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد معترفاً بأن الدوافع تغيرت بعد دوري أبطال أفريقيا

وأضاف" عدد كبير من اللاعبين يجب أن يملكوا أكبر قدر من الجاهزية ، وأنا أملك بالفعل فريقاً آخر جاهز للمشاركة في أي وقت وسيتعرض اللاعبون بالإجهاد إذا شاركت نفس المجموعة طوال الوقت".

كولر يعمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص



وأكد أنه يحاول أيضاً تفادي إهدار الفرص موضحاً أنه لا يوجد أيضاً فريق في العالم يسجل كافة الفرص التي تسنح له كما أن الفريق يتصدر الدوري والأكثر تهديفاً.

وعن رحيل حمدي فتحي للأهلي ، أشار كولر إلى أن حمدي لاعب مهم وله دور معنا طوال الموسم، ولكنه يرفض مقارنته بأي لاعب آخر، فالجميع سواسية.

ورفض كولر الانشغال بلقاء القمة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز مؤكداً للاعبي الفريق أن مباراة الاتحاد السكندري غداً السبت هي الأهم بالنسبة له للاقتراب من حسم اللقب.

في الوقت ذاته تأكدت جاهزية اللاعب خالد عبد الفتاح مدافع الفريق للحاق بمباراة الاتحاد بعد إصابته في عضلة السمانة.

ويتجه كولر لإجراء بعض التعديلات في التشكيلة الحمراء على رأسها عودة محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق لقيادة الخط الأمامي في لقاء الاتحاد.

