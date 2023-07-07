حلمي طولان يطالب لاعبي سيراميكا بتصحيح المسار أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يحاول حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علاج أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الاثنين المقبل في منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري الممتاز.



وصحح طولان أخطاء لاعبي سيراميكا التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشاهد طولان مباريات بيراميدز الأخيرة والتي حقق فيها الفريق السماوي الفوز على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين ، كما أنه حقق الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ، ويعمل الجهاز الفني للفريق على دراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس من أجل العمل عليها قبل اللقاء الذي يجمع بينهما.

طولان يطالب لاعبي سيراميكا بفتح صفحة جديدة



وطالب طولان لاعبي سيراميكا بفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي خاصةً أن الفريق لم يحقق الفوز منذ ١٤ جولة بالدوري ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز في اللقاء القادم من أجل الهروب من منطقة شبح الهبوط .

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٤ نقطة جمعهما الفريق من ٣٢ مباراة.