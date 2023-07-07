شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إحالة محمد شيحة للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، احالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز ، والتي تضمنت تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، رفضه القاطع لأي خروج عن النص ، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الاساءة لمنظومة الكرة المصرية.

وشهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة جدلا واسعا بسبب إلغاء هدف للدراويش بداعي لمس الكرة ليد محمد حسن لاعب الاسماعيلي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على الاسماعيلى بهدف نظيف.