شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل النادي الأهلي عن واحدة من أحدى المحطات الهامة في رحلة استعادة لقب الدوري حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز ، وهي المباراة التى نتحدث عنها في السطور التالية:

س: ماذا عن استعدادات الأهلي لهذه المباراة؟ ج: الاهلي استمر في الاسكندرية عقب مباراة الأسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الأول ،الأربعاء، بإستاد برج العرب ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الغد المرتقبة و فضّل كولر المدير الفني للأهلي بقاء الفريق في معسكر مغلق بالأسكندرية منعاً للإجهاد خاصة وأن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد. س: ما هو ترتيب الأهلي في جدول الدوري؟ س: ما هو ترتيب الأهلي في جدول الدوري؟ ج: الاهلي يحتل قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 28 مباراة حيث تعادل في 6 وفاز في22 ولم يعرف طعم الخسارة وسجل 52 هدفاً وسكنت شباكه 7 أهداف. س: متى يحسم الأهلي لقب الدوزري؟ س: متى يحسم الأهلي لقب الدوزري؟ ج: يحتاج الأهلي 5 نقاط فقط من أجل حسم الدوري دون النظر لنتائج باقي المنافسين. س: ماذا قال مارسيل كولر عن آخر مباريات الفريق في الدوري؟ س: ماذا قال مارسيل كولر عن آخر مباريات الفريق في الدوري؟ ج: الاهلي فاز على الاسماعيلي في اللقاء الأخير بالدوري وتحدث كولر عن هذه المباراة ، قائلاً إنها لم تكن سهلة مثلما توقع، ولكن الأهلي نجح في حسمها وتحقيق الفوز ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والإتحاد السكندري؟ج: يلتقي الأهلي مع الأتحاد السكندري في السابعة من مساء غداً ، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية .

وأضاف كولر: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى الإسماعيلي، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء».

واستكمل حديثه عن رحيل حمدي فتحي وقال: «حمدي لاعب مهم وله دور معنا طوال الموسم، ولكن أرفض مقارنته بأحد آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بآخر وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة، والجميع لهم دور مع الفريق».

وأضاف المدير الفني: «تدوير المشاركات بين اللاعبين أمر مهم بالنسبة للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات، مما يستلزم ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد».

واستكمل: «بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الدوافع تغيرت ولكني استطعت أن أدفع بعدد كبير من اللاعبين حتى يكون لديَّ أكبر قدر من الجاهزين، وأمتلك فريقًا آخر جاهزًا للمشاركة في أي وقت، وبالتأكيد سوف يتعرض اللاعبون للإجهاد إذا شاركت بنفس المجموعة طوال الوقت».

وأتم حديثه: «نعمل على تفادي إهدار الفرص، ولكن لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له» واختتم: «نحن نتصدر الدوري وأصحاب صدارة في التهديف، ولكن نعمل قدر الإمكان لتفادي إهدار الفرص وأن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة على المرمى طوال الوقت، وسأكون سعيدًا كمدرب مع اكتمال حالة التركيز على المرمى في إنهاء الهجمات».