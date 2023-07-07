شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 7 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة المغرب بنهائى أفريقيا

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى مرانه الأساسى اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النيجر بعد غدا الأحد، فى ضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

الأزمات تلاحق أحمد سامى قبل موقعة إنبى المصيرية فى الدورى

تلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أخبارا سيئة بإصابة ثنائى الفريق قبل مواجهة إنبى المصيرية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

كولر يكتفى بصفقة ظهير سيراميكا لتدعيم الجبهة اليسرى فى الأهلى

إستقر مسئولو النادي الأهلي على الإكتفاء بصفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق ، ورفض مسئولو الأهلي إبرام صفقات أخرى لدعم هذا المركز وأتفقوا على أن عودة شكري

بعثة الاسكواش تطير لأستراليا الأسبوع المقبل للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين

تتوجه البعثة المصرية للاسكواش، الأسبوع المقبل، إلى مدينة سيدني الأسترالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في أستراليا خلال الفترة بين 18 ألى 29 يوليو الجاري في مدينة سيدني.

الإسماعيلى يتمسك بحكام دوليين للمباراتين المتبقيتين فى بطولة الدورى

تتمسك اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، بإسناد مباريات الفريق المتبقية أمام الداخلية والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، إلى حكام دوليين نظرا للوضع الحساس الذى يعيشه الفريق فى جدول المسابقة.

فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور لمدة 5 مواسم لدعم خط الهجوم

نجح نادى فاركو فى التعاقد مع شوقى الضنين مهاجم مركز شباب قطور لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد بعد انتهاء أزمة القيد، وشارك شوقى الضنين مع الفريق الأول لمركز شباب قطور فى القسم الثالث، ونجح فى تسجيل سبعة أهداف وساهم فى استمرار الفريق بالمسابقة، كما يتميز اللاعب بالقوة الجسدية والضربات الرأسية.

أبو مسلم: فتوح لا يناسب الأهلى.. وأيمن أشرف اتظلم وهو الأنسب لتعويض معلول

يؤمن أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق أن أحمد فتوح لاعب الزمالك لا يناسب الأهلى من حيث العقلية والالتزام وأسلوبه لن يتماشى مع الأهلى بسبب الالتزام، بدليل أن صالح جمعة لم ينجح مع الأهلى بسبب عدم الالتزام ولم يقدم الإضافة معهم، كما أن فتوح منتمى للزمالك، بخلاف أن التعاقد معه سيتم بعد الموسم المقبل، والأهلى فى أمس الحاجة لظهير أيسر بالموسم المقبل قبل المشاركة فى بطولات كثيرة أهمها كأس العالم للأندية ودورى السوبر الأفريقى.