موعد مباراة الأهلي والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويمتلك الأهلي 71 نقطة في الصدارة، وأصبح في حاجة إلى 5 نقاط ليتوج رسميا بطلا للدورى بعد غياب عامين.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندى

ينتظر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أفشة- بيرسي تاو -أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.