بعد أزمة مباراة الأهلي والإسماعيلي.. اتحاد الكرة يُحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، احالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لادارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز ، والتي تضمنت تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لأي خروج عن النص ، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الاساءة لمنظومة الكرة المصرية.

وشهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة جدلا واسعا بسبب إلغاء هدف للدراويش بداعي لمس الكرة ليد محمد حسن.