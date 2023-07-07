شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إعادة الشحات وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، بعدما جلس الثنائى على دكة البدلاء فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة التى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد.

وشارك حسين الشحات بديلا فى مباراة الاسماعيلى فيما اكتفى كهربا بالجلوس على دكة البدلاء ويجري كولر سلسلة تغييرات مستمرة فى تشكيل الاهلى ضمن خطة إراحة نجوم الفريق المجهدين من توالى المشاركات المحلية والافريقية.

ويرغب كولر فى الإستفادة من سرعات الشحات وكهربا لحسم مباراة زعيم الثغر بغية دخول مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل بمعنويات مرتفعة تساهم فى حسم التتويج الرسمى بالدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غداً السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.