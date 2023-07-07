شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح 7 لاعبين فى الأهلى تعليمات خاصة قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 7 من لاعبيه تعليمات خاصة قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري ، وهناك أكثر من لاعب في صفوف الأهلي، بات مهددا بالغياب عن القمة أمام الزمالك، الخميس المقبل، حال حصوله على بطاقة صفراء أمام الاتحاد السكندري.

وسباعي الأهلي الذى يملك إنذارين هم محمد الشناوي و‏محمد عبد المنعم و‏ياسر إبراهيم و‏محمد هاني و‏أليو ديانج و‏مروان عطية ومحمود ‏كهربا.

ومنح كولر تعليماته لهؤلاء اللاعبين بالابتعاد عن الاعتراض على قرارات حكم المباراة بجانب تفادى الاحتكاكات القوية مع المنافس التى من شأنها زيادة فرص حصولهم على الانذار الثالث وبالتالى الغياب عن القمة.

يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غداً السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.