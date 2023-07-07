منتخب مصر الأولمبي يرتدى الزي الأبيض أمام المغرب فى نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة مصر والمغرب فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الابيض، فيما يرتدى منتخب المغرب القميص الأحمر والشورت الاخضر والجورب الاحمر.

ويختتم المنتخب الأولمبي تدريباته فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة المغرب غدا فى نهائي مرتقب بحثا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة:

تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.

كاف يحدد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الـ "كاف"، موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري فى اجتماعه الذى اقيم بدولة المغرب اليوم.

وقرر الـ "كاف"، اقامة مباراة السوبر بين الاهلى واتحاد العاصمة يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر القادم وسيتم تحديد البلد المستضيف للبطولة لاحقًا.

ونشر الاعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" موعد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي و اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

وتوج فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر لقبه الحادي عشر في تاريخه، فيما حصل اتحاد العاصمة على كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.