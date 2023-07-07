موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى البرازيلي ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي ولاعبيه المنتخب المصري الأولمبى للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، التي تستضيفها المغرب، عند ملاقاة نظيره المغربي مساء غدٍ السبت.

ويأمل فراعنة الأولمبى تكرار إنجاز أمم أفريقيا فى نسختها الثالثة لعام 2019 الذى حققه شوقى غريب ورفاقه وقتها والتتويج بالأميرة السمراء بهدفي كريم العراقى ورمضان صبحى، بجانب حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو2020.

وحجز منتخب مصر الأولمبي بطاقة التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 بعد تخطى عقبة نظيره الغيني بنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة بنسختها الحالية التي تقام في المغرب.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة مرتقبة أمام نظيره المغربي فى المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها غدًا السبت الموافق 8 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة المغربية.

ويسعى منتخب الفراعنة لتكرار إنجاز النسخة الثالثة للأميرة السمراء وتتويج منتخبنا الوطنى الأولمبي باللقب لعام 2019 بعد التغلب على منتخبات كبرى مثل مالى وغانا والكاميرون في مرحلة المجموعات، والفوز على جنوب أفريقيا في قبل النهائي، وهزيمة منتخب ساحل العاج فى نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة:

تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.