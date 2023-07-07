بالأرقام.. التاريخ يمنح الأهلي الأفضلية قبل مواجهة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، مساء غدٍ السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار الجولة الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

وسيخوض السويسري مارسيل كولر ورفاقه مباراة أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات بطولة الدورى العام المصري الممتاز لكرة القدم بنسختها الحالية.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري:

124 مباراة جمعت الأهلي والاتحاد السكندري:

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في 124 مواجهة بجميع البطولات، استطاع المارد الأحمر تحقيق الانتصار في 89 مواجهة مقابل 16 لسيد البلد، فيما حسم التعادل بينهما في 24 لقاءً.

سجل لاعبو الأهلي 214 هدفًا في شباك زعيم الثغر، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 75 هدفًا في شباكه.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة.