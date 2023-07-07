شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب محمود علاء وميسى وهشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة سيد البلد التي ستخوض مواجهة الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد برج العرب.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع : صبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء وفوزي الحناوى.

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو و وعبدالغني محمد

خط الهجوم : احمد عيد وعموري واوستن اموتو وحامدين.

ويغيب عن قائمة الفريق : عمرو خليل وفارس السيد والسيد سالم وكازيتو ومحمود علاء وهشام صلاح ومابولولو وابراهيم حسن واحمد عادل ميسي.