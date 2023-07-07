شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ملعب التدريب الأخير المنتخب الأوليمبى قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب محمود حرب مدير منتخب مصر الأوليمبي نقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب اليوم قبل مباراته أمام منتخب المغرب في الـ11 مساء غدًا السبت ، بعيد عن الملعب المكشوف الذى تدرب فيه المنتخب أمس منعا للمراقبة.
ووافق الاتحاد الأفريقي ومسئولو البطولة على نقل تدريب منتخب مصر الختامي لملعب أخر .
يختتم منتخب مصر الأوليمبى، استعداداته للمواجهة القوية مع منتخب المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في الأراضى المغربية، والتي نجح المنتخبان في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
كما طالب مدير منتخب مصر الأوليمبي بحصول مصر على حصتها كاملة من تذاكر مواجهة المغرب غدَا.
وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.
وخاص المنتخب أربع مواجهات دون تلقى أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بإستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
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