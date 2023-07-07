تغيير ملعب التدريب الأخير المنتخب الأوليمبى قبل مواجهة المغرب

القاهرة - سامية سيد - طلب محمود حرب مدير منتخب مصر الأوليمبي نقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب اليوم قبل مباراته أمام منتخب المغرب في الـ11 مساء غدًا السبت ، بعيد عن الملعب المكشوف الذى تدرب فيه المنتخب أمس منعا للمراقبة.

ووافق الاتحاد الأفريقي ومسئولو البطولة على نقل تدريب منتخب مصر الختامي لملعب أخر .

يختتم منتخب مصر الأوليمبى، استعداداته للمواجهة القوية مع منتخب المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في الأراضى المغربية، والتي نجح المنتخبان في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

كما طالب مدير منتخب مصر الأوليمبي بحصول مصر على حصتها كاملة من تذاكر مواجهة المغرب غدَا.