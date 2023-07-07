شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام كينى لمباراة المنتخب الأوليمبى والمغرب فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب المقرر لها الحادية عشر مساء غدً السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو .

يعاون الحكم الكيني كلاً من ستيفن اليزار أونينجو من كينيا و جوناثان أنتونيو كوفي من توجو و عمر عبد القادر أرتان من الصومال و هيثم جريات حكم فيديو و ديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا و أبو ينجل توم من جنوب أفريقيا.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ووفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدا في دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 المقرر اقامتها في باريس العام المقبل بفوزه على غينيا والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب، وشارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية من قبل 12 مرة قبل النسخة المقبلة (باريس 2024) والتي ستحمل المشاركة 13 للفراعنة، وخاض منتخب مصر 36 مباراة في مشاركاته السابقة بالأولمبياد، حقق 11 انتصارًا، وخسر 20 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وتعتبر أفضل انجازات الفراعنة في الأولمبياد الحصول على المركز الرابع في نسختي الأولمبياد أمستردام 1928، وطوكيو 1964.