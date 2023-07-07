شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع مدافع الأهلى قبل مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى اجتماعاً مع مدافعه محمد عبد المنعم طالبه خلالها بالابتعاد عن التمرير الخاطىء والذى ظهر جلياً فى أداؤه خلال مباراة الاسماعيلى الاخيرة بالدوري وكاد يكلف شباك الفريق الأحمر أكثر من هدف لولا رعونة مهاجمى الدراويش.

وشدد كولر على لاعبه ضرورة استعادة التركيز فى ظل صعوبة المباراتين القادمتين أمام الاتحاد السكندري ثم الزمالك ضمن خطة انهاء رحلة التتويج بالدوري .

يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غداً السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.