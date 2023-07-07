شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية لاعب الجولة الـ18 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مروان عطية نجم النادي الأهلي و منتخب مصر على لقب لاعب الجولة الـ18 للدوري الممتاز بعد أداء اللاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي شهدت فوز الأهلي بهدف دون رد.

حصل مروان عطية لاعب وسط الأهلي على لقب رجل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.