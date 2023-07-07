شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع بن شرقى لحسم الصفقة قبل المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولى نادى الزمالك، فى الوقت الحالى المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الإماراتى، من أجل الموافقة على التنازل عن جزء من راتبه حتى يتمكن الأبيض من ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولى الزمالك فى الحصول على خدمات أشرف بن شرقى، خاصة فى ظل رغبة نادى الجزيرة الإماراتى فى الاستغناء عن خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بسبب راتبه الضخم الذى يحصل عليه ويصل إلى 2 مليون و250 ألف دولار.

ويسعى الزمالك، للوصول لحل مع بن شرقى لراتبه الضخم الذى يحصل عليه، حتى يتم ضمه لصفوف الفارس الأبيض، لاسيما وإن بن شرقى صفقة جماهيرة من الدرجة الأولى وستكون افادة كبيرة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية.

وكان بيراميدز يرغب فى التعاقد مع بن شرقى إلا إن ضخامة راتب اللاعب أعاقت المفاوضات.

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة يوم 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.

الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية 2023

البطل: 6 ملايين دولار

الوصيف: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه