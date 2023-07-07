ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف" إدارة مباراة النهائي بين منتخب مصر ونظيره المغربي إلى طاقم تحكيم كيني المقرر انطلاق صافرتها فى تمام الساعة الحادية عشر مساء غد السبت 8 يوليو الجاري في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها دولة المغرب.

الكيني بيتر كاماكو حكمًا لنهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب:

يدير نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب الكيني بيتر واويرو كاماكو حكما للساحة ويعاونه كلا من ستيفن اليزار أونينجو من كينيا وجوناثان أنتونيو كوفي من توجو وعمر عبدالقادر أرتان من الصومال وهيثم جريات حكم فيديو وديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا وأبوينجل توم من جنوب إفريقيا.

الكيني بيتر كاماكو

حجز منتخب مصر الأوليمبي بطاقة التأهل الى أوليمبياد باريس 2024 بعد تخطى عقبة نظيره الغيني بنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة بنسختها الحالية التي تقام في المغرب.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي مواجهة مرتقبة أمام نظيره المغربي فى المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها اليوم السبت 8 يوليو في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة المغربية.

يسعى منتخب الفراعنة إلى تكرار إنجاز النسخة الثالثة للأميرة السمراء وتتويج منتخبنا الوطنى الأوليمبي باللقب لعام 2019 بعد التغلب على منتخبات كبرى مثل مالى وغانا والكاميرون في مرحلة المجموعات، والفوز على جنوب إفريقيا في قبل النهائي، وهزيمة منتخب ساحل العاج فى نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة:

تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الأبيض، فيما يرتدى منتخب المغرب القميص الأحمر والشورت الأخضر والجورب الأحمر.