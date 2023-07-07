تعرف على قائمة منتخب مصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة العالم للسلاح في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة جاءت تفاصيلها كالآتي:



سلاح سيف المبارزة رجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمتْ قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

تضم قائمة سلاح الشيش رجال كلًّا من: "علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبة"، فينا ضمت قائمة السيدات: "يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

ضمت قائمة سلاح السيف رجال: "زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك "ندى حافظ" في منافسات السيدات.

منتخب مصر للسلاح

منتخب مصر للسلاح

ويقود المنتخب الوطني جهازًا فنيًّا مكونًا من:

فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة سيد سامي وسامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.

يرأس البعثة عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني وميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الأحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي للسلاح.