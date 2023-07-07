الصفاقسي التونسي يتاهل لدور المجموعات بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي الصفاقسي التونسي بقيادة المدرب المصري حسام البدري، في حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية بعد فوزه على الهلال السوداني في الدور التمهيدي.

الصفاقسي فاز على الهلال بهدفين دون رد في مباراة العودة التي جمعت بينهما علي ملعب "الطيب المهيري" ليتأهل الفريق التونسي بفارق الأهداف بعد خسارة في السودان بهدف نظيف.

ثنائية الصفاقسي جاءت بتوقيع كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي فى الدقيقتين 64 و 88 من زمن اللقاء.

وينضم الصفاقسي إلى أندية المجموعة الأولى فى البطولة العربية رفقة الترجى التونسى والاتحاد السعودى والشرطة العراقى وتنطلق منافسات مرحلة المجموعات من البطولة العربية، فى المملكة العربية السعودية، فى نهاية شهر يوليو المقبل.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم رصد جوائز ضخمة للبطولة هذا العام تقدر بـ 10 ملايين دولار أمريكي، الفريق الفائز باللقب سوف يحصل على مبلغ 6 مليون دولار كاملة، وهي الجائزة الأعلى في كافة المسابقات، والوصيف سوف يحصل على 2.5 مليون دولار، والخروج من كل دور له مبلغ مختلف.