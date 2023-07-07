شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسعى لتسويق إيفونا قبل حسم مصير بقائه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادي أسوان لتسويق الجابونى ماليك إيفونا الصيف المقبل للاستفادة من بيعه حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل مجانا عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في نادي أسوان أن هناك نية لبيع إيفونا في الانتقالات الصيفية المقرر بدؤها خلال أيام، للاستفادة من عائد بيع ماليا قبل أن يرحل مجانا بعد موسم أخر.

وأوضح المصدر أن النادي لم يستفد من إمكانيات إيفونا بسبب تعدد إصاباته، حيث يخضع اللاعب الآن لمرحة تعافى من عملية جراحية في الركبة كما غاب قبلها عن معظم مباريات الفريق للإصابات متنوعة.

ويتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.