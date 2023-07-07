شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، الدخول في معسكر مغلق حتي مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري ، باستاد غزل المحلة .

وشهد المعسكر دخول جميع لاعبي الفريق بعد اكتمال شفاء كريم مصطفي لاعب الفريق ، ولا يغيب عن الفريق سوا عبد الرحمن اجويرو مهاجم الفريق والمتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا.

وتعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة و يعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد و عماد عثمان مدرب مساعد و عبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى و خالد كساب منسق عام .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.