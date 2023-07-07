شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وشبانة يعودان لقائمة الزمالك فى مواجهة فيوتشر وضم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد، ومحمود شبانة، وضم محمد صلاح، وتم استبعاد سامسون أكينولا.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.