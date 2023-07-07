شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يدير مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب المقرر لها الحادية عشر مساء غدً السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو . مروان عطية لاعب الجولة الـ18 فى الدورى طاقم حكام كينى لمباراة المنتخب الأوليمبى والمغرب فى نهائى أمم أفريقيا تغيير ملعب التدريب الأخير المنتخب الأوليمبى قبل مواجهة المغرب قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب محمود علاء وميسى وهشام صلاح شباب الطائرة يفتتحون مشوار بطولة العالم بالخسارة أمام البرازيل 3/0 اتحاد الكرة يعلن إحالة محمد شيحة للجنة الانضباط 6 نقاط تفصل النادى المصرى عن حسم صراع المركز الخامس بالدوري ميكالى: نهائى أفريقيا صعب ونحترم المغرب .. وهدفنا التتويج العودة بالكأس ونش الزمالك يطير إلى الإمارات لاستكمال برنامج التأهيل من الصليبى الزمالك يرسم خطة عبور فيوتشر بالدورى الليلة

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