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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يدير مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب المقرر لها الحادية عشر مساء غدً السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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