شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يفاضل بين محمد أشرف وحاتم سكر لقيادة الجبهة اليسرى أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بين الثنائي حاتم سكر ومحمد أشرف للبدء به أساسيا في الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبي أمام المغرب غدا في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وشارك أشرف وسكر بالتبادل في مباريات المنتخب الأربعة التي خاضها في البطولة، حيث ظهرت قدرات اللاعبان في هذا المركز ما أجبر ميكالى على الروتيشن في هذا المركز دون بقية المراكز التي كانت التبديلات والتعديلات فيها إضطرارية.

وأدى المنتخب الأوليمبي أمس الخميس تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وكان الحهاز الفتى للمنتخب الأوليمبي قد فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات الأربعاء، واكتفى بخوض اللاعبين الذين بدأوا مباراة غينيا تدريبات استشفائية بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية.

وبدأ معسكر المنتخب فى مصر يوم 12 يونيو، وخاص وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع غانا بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، وتعادل مع الكونغو سلبيا فى مدينة الرباط المغربية قبل أن تغادر البعثة متجهة إلى مدينة طنجة التى استضافت تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة.

وتنافس المنتخب فى مجموعة قوية ضمت منتخبات مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجرى بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، فيما ضمت المجموعة الثانية المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

وضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، عقب فوز المنتخب المغربى لأقل من 23 سنة على نظيره المالى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء على أرضية الأمير مولاى عبد الله بالرباط، والتى انتهت فى شوطيها الإضافيين بهدفين لمثلهما فى نصف نهائى البطولة التى تتواصل بالمغرب حتى 8 من الشهر الجارى.