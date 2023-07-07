شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد هذا اللاعب لخط الدفاع لمواجهة غزوات زعيم الثغر فى مباراة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء وشارك بدلا منه رامى ربيعة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد.

ويرغب كولر فى الإستفادة من قدرات ياسر إبراهيم كحائط صد للغزوات الهجومية المتوقعة من فريق زعيم الثغر فى مباراة الفريقين بالدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات الحمراء لحسم التتويج بالدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غداً السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.