اخبار النادي الأهلي اليوم 7 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم 7 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها مروان عطية لاعب الجولة الـ18 للدوري.. كولر يستقر على إعادة الشحات وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد.

الأهلى يعيد هذا اللاعب لخط الدفاع لمواجهة غزوات زعيم الثغر فى مباراة الدورى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء وشارك بدلا منه رامى ربيعة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد.

مروان عطية لاعب الجولة الـ18 فى الدورى

حصل مروان عطية نجم النادي الأهلي و منتخب مصر على لقب لاعب الجولة الـ18 للدوري الممتاز بعد أداء اللاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي شهدت فوز الأهلي بهدف دون رد.

تفاصيل جلسة كولر مع مدافع الأهلى قبل مباراة الاتحاد السكندرى

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى اجتماعاً مع مدافعه محمد عبد المنعم طالبه خلالها بالابتعاد عن التمرير الخاطىء والذى ظهر جلياً فى أداؤه خلال مباراة الاسماعيلى الاخيرة بالدوري وكاد يكلف شباك الفريق الأحمر أكثر من هدف لولا رعونة مهاجمى الدراويش.

كولر يمنح 7 لاعبين فى الأهلى تعليمات خاصة قبل مواجهة زعيم الثغر

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 7 من لاعبيه تعليمات خاصة قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري ، وهناك أكثر من لاعب في صفوف الأهلي، بات مهددا بالغياب عن القمة أمام الزمالك، الخميس المقبل، حال حصوله على بطاقة صفراء أمام الاتحاد السكندري.

كولر يستقر على إعادة الشحات وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، بعدما جلس الثنائى على دكة البدلاء فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة التى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى

ساعات قليلة تفصل النادي الأهلي عن واحدة من أحدى المحطات الهامة في رحلة استعادة لقب الدوري حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز ، وهي المباراة التى نتحدث عنها في السطور التالية:

كولر يعيد محمد هانى لتشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة لاعبه محمد هانى الظهير الايمن للفريق للظهور فى التشكيل الاساسى لمباراة فريقه امام الاتحاد السكندري بالدوري بعدما جلس على دكة البدلاء فى مباراة الاسماعيلى الاخيرة وشارك كبديل فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد.

كولر يكتفى بصفقة ظهير سيراميكا لتدعيم الجبهة اليسرى فى الأهلى

إستقر مسئولو النادي الأهلي على الإكتفاء بصفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق ، ورفض مسئولو الأهلي إبرام صفقات أخرى لدعم هذا المركز وأتفقوا على أن عودة شكري وتواجد الدولي التونسي على معلول بجانب الظهير الشاب كريم الدبيس سيكون كاف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق خلال الموسم الجديد ، وتُعد الجبهة اليسرى أحدى أهم المراكز التى تحتاج تدعيماً في الصيف الجاري لاسيما في ظل إرتفاع سن على معلول (33 عاماً) وحاجة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لوجود بديل قوي للدولي التونسي.

محمد معروف حكما لمباراة الاتحاد والأهلى.. والصباحى لفيوتشر والزمالك

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه سمير جمال وعماد العقاد وصبري إبراهيم وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو.