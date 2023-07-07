شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمي المطرقة بدورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمي المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. ونجح مصطفى الجمل في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وكانت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى حققت الميدالية الذهبية لمنافسات الثلاثي بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجحت إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مصري جديد 13.57 في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وكانت إسراء عويس قد حققت ذهبية الوثب الطويل في منافسات دورة الألعاب العربية الحالية لتضيف الذهبية الثانية لها والرابعه لبعثة مصر التي تشارك في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية الحالي التي تشارك مصر فيها في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.