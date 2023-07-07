شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوفر 500 تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة الكرة بغزل المحلة، توفير 500 تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري ، باستاد غزل المحلة .

وتعد مباراة البنك الاهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعيينه خلفا للمدرب رضا شحاتة و يعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد وعماد عثمان مدرب مساعد و عبد الرؤوف عيد مدرب حراس مرمى و خالد كساب منسق عام .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.

قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، الدخول في معسكر مغلق حتي مباراة البنك الأهلي وشهد المعسكر دخول جميع لاعبي الفريق بعد اكتمال شفاء كريم مصطفي لاعب الفريق ، ولا يغيب عن الفريق سوا عبد الرحمن اجويرو مهاجم الفريق والمتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا.