شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يتولى منصب المدير الفنى للجنة الحكام بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الحكم الدولي الأسبق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق فى اتحاد الكرة الوطني، مهمة المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتى لكرة القدم.

وسبق لـ عبد الفتاح أن تولى تلك المهمة قبل عدة مواسم وأثبت جدارته بتولي تلك المهمة قبل أن يتقدم باعتذار عن تكملتها ولكن علاقته بلجنة قضاة الملاعب لم تنقطع، حيث استعانت به لجنة في إلقاء العديد من المحاضرات الفنية للحكام خلال الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يتولى مهمته رسمياً خلال الساعات المقبلة، وسيغادر مع قضاة الملاعب لمعسكر الإعداد الخارجي، ويأتي التعاقد مع عبد الفتاح بعد اعتذار الإنجليزي ريتشارد ميلين.

وخرج عبد الفتاح من عضوية لجنة التحكيم فى الاتحاد الأفريقي، بحسب ما كشفته عنه تقارير صحفية، اليوم الجمعة، المعلن من خلالها عن التشكيل الجديد للجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في الرباط.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أنه تقرر تعيين البنيني الآن اودجو كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع إسناد مهمة نائب رئيس اللجنة للجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وأضافت أنه تم تعيين الحكم الدولي الجزائري الأسبق، ونائب رئيس لجنة التحكيم التابعة للفاف، جمال حيمودي، كعضو لجنة الحكام الاتحاد الإفريقي، عن منطقة شمال افريقيا، خلفا للحكم المصري عصام عبد الفتاح.