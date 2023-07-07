شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات مجانية لجماهير الأهلي لمساندة فريق الكرة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، غدًا السبت، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة "فان آي دي" الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أى أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.