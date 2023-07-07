شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة مودعا حمدى فتحى: نموذج للراجل الصح اللى تتمنى تشوف ابنك زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، زميله السابق حمدى فتحى الذى انتقل حديثاً لنادى الوكرة القطرى، بمجموعة من الكلمات المؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر أفشة صورة تجمعه بحمدى فتحى قائلاً: "الانضباط أساس أى نجاح، الرجولة فى كل المواقف اللعب لحد آخر نفس الغيرة والحب والانتماء، بالرأس وبالرجل باليمين وبالشمال، بالأدب الشديد والطيبة الكبيرة بالذوق وبالعافية لازم هتحب حمدى فتحي".

وأضاف أفشة: "مش مجرد لعيب كورة ده نموذج للراجل الصح اللى تتمنى تشوف ابنك زيه، رحلتى مع حمدى فتحى فى الأهلى أو فى إنبى مليانه ذكريات كلها تشهد على الكفاح، ربنا معاك يا حمدى وشكرا على كل حاجه.. فعلا صلى على الحبيب حمدى فتحى بـ100 لعيب".

وانضم حمدى فتحى لصفوف الوكرة لمدة أربعة مواسم حتى صيف 2027 قادما من الأهلى على أن يرتدى القميص رقم 8 مع فريقه الجديد.

ويستعد الوكرة لخوض منافسات الموسم الجديد من البطولات المحلية القطرية إضافة إلى المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال آسيا.