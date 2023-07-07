الحكم الشهير يطير إلى الإمارات .. إستبعاد عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسة البنيني الآن اودجو.

وقرر المكتب التنفيذي لـ كاف استبعاد عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام، فيما تم اختيار الجزائري جمال حيمودي بدلاً منه في اللجنة.

كما سيكون الجنوب إفريقي فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس القادم في دولة بنين.

أديت دوري في إفريقيا

من جانبه أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية السابق حقيقة خروجه من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان عبد الفتاح قد تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في الإمارات.

وقال عبد الفتاح : "تسلمت عملي الجديد في الإمارات العربية المتحدة وأتواجد بها منذ عدة أيام".

وأضاف "أتشرف بمهمتي الجديدة وأشكر ثقة الاتحاد الإماراتي في شخصي".

وتابع "سبق لي العمل في هذا المنصب مع الإمارات قبل 10 سنوات ولدينا ذكريات مشتركة جميلة، وبإذن الله سنكمل ما بدأناه".

وأوضح "قضيت فترة طويلة في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومنطقة شمال إفريقيا التي كنت مسؤولا عنها هي الأفضل بين مناطق كاف".

وواصل عبد الفتاح "اجتمعت بمسؤولي الاتحاد الإفريقي، وطلبوا مني أن أتولى منصبا هاما في التطوير والاستراتيجيات، ولكني بأمانة أرى أني أديت دوري في إفريقيا ولذلك فضلت مهمة الإمارات".

وأتم "أتمنى للجنة الحكام الإفريقية كل التوفيق. وأقول لحكام شمال إفريقيا: لقد بلغتم مرحلة كبيرة حافظوا عليها. أتمنى أن يحافظ القادمون على مستوى حكامنا وأتمنى أن يكون لديهم العلم والمقدرة على إدارة التحكيم".