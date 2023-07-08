شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من تجديد تعاقد أحمد فتحى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم ملف تجديد تعاقد أحمد فتحى مدافع الفريق الكروى الأول، لمدة موسم واحد، وفقًا لرغبة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشكيو.ودخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع أحمد فتحى لتجديد تعاقده لمدة موسم واحد، واقتربت الأمور من الحسم، خاصة فى ظل رغبة الجوكر فى الاستمرار داخل الملاعب لأبعد نقطة.

ومن المنتظر أن تحسم الأمور بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعلن بيراميدز بشكل رسمى عن تجديد تعاقد أحمد فتحى، واستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل.

وتتبقى 3 مباريات أمام فريق بيراميدز في بطولة الدورى، حيث خاض الفريق حتى الآن 31 مباراة في الدورى خلال الموسم.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى في الوصافة، برصيد 67 نقطة جمعها من 31 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر 4 مواجهات.

وتتبقى لبيراميدز مواجهة كل من:

سيراميكا يوم 10 يوليو

طلائع الجيش يوم 15 يوليو

الأهلى يوم 23 يوليو