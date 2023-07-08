شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم 7 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم 7 / 7 / 2023 العديد من الأخبار، منها الزمالك يكثف من مفاوضاته مع بن شرقي، وونش الزمالك يطير إلى الإمارات لاستكمال برنامج التأهيل.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بن شرقى لحسم الصفقة قبل المشاركة فى البطولة العربية

يكثف مسئولى نادى الزمالك، فى الوقت الحالى المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الإماراتى، من أجل الموافقة على التنازل عن جزء من راتبه حتى يتمكن الأبيض من ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير : منتخب هندوراس يسعى للتعاقد مع أوسوريو مدرب الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ونش الزمالك يطير إلى الإمارات لاستكمال برنامج التأهيل من الصليبى

سافر محمود حمدى الشهير بالونش مدافع الزمالك إلى الإمارات لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

أوسوريو يحسم مصير محمد عواد من مباراة الزمالك وفيوتشر

يحسم المران الأخير الذى يخوضه الزمالك اليوم الجمعة مصير محمد عواد حارس مرمى الأبيض من المشاركة فى مباراة فيوتشر لا سيما أن اللاعب عاد إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضى بعد الشفاء من إصابة السمانة.

الزمالك يتعاقد مع حارس البنك الأهلي لتدعيم صفوف اليد لمدة 3 سنوات

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

عواد وشبانة يعودان لقائمة الزمالك فى مواجهة فيوتشر وضم محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.