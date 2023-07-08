شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلي من الانشغال بالقمة فى مباراة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبيه من الانشغال بمباراة القمة فى مباراتهم أمام الاتحاد السكندري المقرر لها غداً السبت بالدوري المصري، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لدخول مباراة القمة بمعنويات مرتفعة تساهم فى إنهاء مهمة التتويج بالدرع بشكل رسمى.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء السبت في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الغد المرتقبة، وتدرب الأهلي أمس واليوم بالأسكندرية بعد قرار الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بالبقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة عقب مباراة الأسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي بإستاد برج العرب حيث فضّل كولر بقاء الفريق في معسكر مغلق بالأسكندرية منعاً للإجهاد، خاصة أن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد.