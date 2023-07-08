7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يفاضل البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بين الثنائى حاتم سكر ومحمد أشرف للبدء به أساسيا فى الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبى أمام المغرب غدا فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

بيراميدز يقترب من تجديد تعاقد أحمد فتحى لمدة موسم

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم ملف تجديد تعاقد أحمد فتحى مدافع ألفريق الكروى الأول، لمدة موسم وأحد، وفقًا لرغبة الجهاز ألفنى بقيادة البرتغإلى جايمى باتشكيو.ودخل مسئولو بيراميدز فى مفأوضات مع أحمد فتحى لتجديد تعاقده لمدة موسم وأحد، واقتربت الأمور من الحسم، خاصة فى ظل رغبة الجوكر فى الاستمرار داخل الملاعب لأبعد نقطة.

تولى الحكم الدولى الأسبق عصام عبد ألفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق فى اتحاد الكرة الوطني، مهمة المدير ألفنى للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتى لكرة القدم.

مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمى المطرقة بدورة الألعاب العربية حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمى المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. ونجح مصطفى الجمل فى تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 فى المنافسات التى أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

يفاضل البرازيلى روجيريو ميكإلى المدير ألفنى للمنتخب الأولمبى بين الثنائى حاتم سكر ومحمد أشرف للبدء به أساسيا فى الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبى أمام المغرب غدا فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.