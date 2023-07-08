شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى والمغرب.. أول نهائى عربى فى تاريخ أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما نهائي عربي للمرة الأولى في النسخة الرابعة لهذه البطولة، حينما يلتقى المنتخب الأولمبى الوطني نظيره المغربي غدا السبت في نهائي البطولة.

وضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، عقب فوز المنتخب المغربى لأقل من 23 سنة على نظيره المالى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء على أرضية الأمير مولاى عبد الله بالرباط، والتى انتهت فى شوطيها الإضافيين بهدفين لمثلهما فى نصف نهائى البطولة التى تتواصل بالمغرب حتى 8 من الشهر الجارى.

بدأت البطولة عام 2011 في المغرب وشهدت تلك النسخة تأهل أسود الأطلس للنهائي أمام المنتخب الجابوني، خسر المغاربة وقتها بنتيجة (2-1)، واستضافت السنغال النسخة الثانية عام 2015، وجمع النهائي بين نيجيريا والجزائر وفاز المنتخب النيجيري، بنتيجة (2-1).

وأقيمت النسخة الثالثة في القاهرة عام 2019 وحسم اللقب الفراعنة، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة (2-1).

وبدأ معسكر المنتخب فى مصر يوم 12 يونيو، وخاص وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع غانا بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، وتعادل مع الكونغو سلبيا فى مدينة الرباط المغربية قبل أن تغادر البعثة متجهة إلى مدينة طنجة التى استضافت تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة.