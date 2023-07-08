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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يكثف مسئولى نادى الزمالك فى الوقت الحالى المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الإماراتى، من أجل الموافقة على التنازل عن جزء من راتبه حتى يتمكن الأبيض من ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

غزل المحلة يوفر 500 تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة البنك الأهلى

قرر مجلس إدارة شركة الكرة بغزل المحلة، توفير 500 تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري ، باستاد غزل المحلة .

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم ملف تجديد تعاقد أحمد فتحى مدافع ألفريق الكروى الأول، لمدة موسم وأحد، وفقًا لرغبة الجهاز ألفنى بقيادة البرتغإلى جايمى باتشكيو.ودخل مسئولو بيراميدز فى مفأوضات مع أحمد فتحى لتجديد تعاقده لمدة موسم وأحد، واقتربت الأمور من الحسم، خاصة فى ظل رغبة الجوكر فى الاستمرار داخل الملاعب لأبعد نقطة.

تولى الحكم الدولى الأسبق عصام عبد ألفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق فى اتحاد الكرة الوطني، مهمة المدير ألفنى للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتى لكرة القدم.

مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمى المطرقة بدورة الألعاب العربية حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمى المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. ونجح مصطفى الجمل فى تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 فى المنافسات التى أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

يفاضل البرازيلى روجيريو ميكإلى المدير ألفنى للمنتخب الأولمبى بين الثنائى حاتم سكر ومحمد أشرف للبدء به أساسيا فى الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبى أمام المغرب غدا فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.