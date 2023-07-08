رياض محرز يوافق على عرض الأهلي السعودي وهذا راتبه الأسبوعي

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت تقارير صحفية أن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم يرغب بشكل رسمي في ضم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، لصفوف "الراقي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الخميس، إن رياض محرز وافق على الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة، وسيحصل على راتب يقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأضافت الصحيفة أن محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد بأنه الوقت المناسب لذلك، كما اتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي.

وأشارت "ذا صن" إلى أن الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حريص على استمرار محرز معه، خصوصا مع احتمال رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن المهاجم الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

وكان رياض محرز (32 عاما) قد انضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018، قادما من ليستر سيتي، حيث شارك مع السيتي في 236 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفا، كما قدم 59 تمريرة حاسمة.

