أتوبيسات مجانية لمؤازرة الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، غدًا السبت، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.



تفاصيل الرحلة المجانية لجماهير الأهلي





يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

وسيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري ثم سيواجه الزمالك يوم 13 يوليو الجاري.



وسيواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدًا السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة جمعها من 28 مباراة.