المركز الثالث يشعل لقاء الزمالك وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - لقاء قوي ينتظر الزمالك وفيوتشر في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري، لكونه سيحسم بنسبة كبيرة الصراع الدائر في الأسابيع الأخيرة بين الفريقين على المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

على الرغم من أن فيوتشر يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة ويفصله نقطتين فقط عن الزمالك إلا أن الأبيض يمتلك أفضلية كونه لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستقام يوم 13 يوليو الحالي.

ويتطلع الزمالك لحسم لقاء فيوتشر من أجل انتزاع المركز الثالث بفارق نقطة دون النظر إلى نتيجة الأبيض المؤجل أمام الأهلي، وفي حال تحقيق الزمالك نتيجة إيجابية في لقاء القمة سيحسم نسبيا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، بينما سيبحث فيوتشر لتحقيق الفوز على الزمالك لمواصلة صحوته في الموسم الحالي وإنهاء المسابقة بأفضل سيناريو ممكن.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وفيوتشر، عند دقات الساعة التاسعة مساء السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.