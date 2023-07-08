بيرسي تاو ضمن اهتمامات بيرنلي الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب نادي بيرنلي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي في التعاقد مع بيرسي تاو أحد نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ونجح بيرنلي في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني بعدما حصد المركز الأول في دوري التشامبيونشيب بعدد تاريخي من النقاط وصل إلى 101 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية من جنوب إفريقيا عن احتمالية عودة بيرسي تاو نجم النادي الأهلي إلى الاحتراف الأوروبي من جديد.



بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي



بيرنلي يستهدف بيرسي تاو



وقالت “the south African” أن بيرسي تاو تلقى عرضًا للرحيل من النادي الأهلي حيث يرغب بيرنلي الإنجليزي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأضافت الصحيفة أن فينسنت كومباني يرغب بقوة في ضم بيرسي تاو إلى صفوف بيرنلي الإنجليزي.



و سبق لـ بيرسي تاو اللعب تحت قيادة فينسنت كومباني في صفوف أندرلخت البلجيكي، و لعب 13 مباراة تحت قيادته، وسجل خلالها 3 أهداف بينما صنع هدفًا.



وخاض بيرسي تاو تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي عندما لعب ضمن صفوف بيرنلي لكنه لم يحقق النجاح المطلوب.

ويعد بيرسي تاو أحد أبرز نجوم النادي الأهلي في الموسم الحالي إذ نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين في 34 مباراة بجميع المسابقات.

وقاد بيرسي تاو الأهلي للفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف منذ أيام قليلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.